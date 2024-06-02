Кофе по утрам и медитация на горе. В Китае набирают популярность "дома престарелых" для 30-летних

Опубликовано: 02.06.2024 17:26 , Обновлено: 02.06.2024

Дома престарелых в Китае предназначены не только для пожилых людей. В последнее время всё большую популярность на востоке набирает тенденция, когда уставшие от работы молодые люди ищут место, где они могли бы "уйти на пенсию". Притом происходит это достаточно рано — в возрасте 30 лет.

В этих учреждениях используется такая философия образа жизни, как “Fire” (финансовая независимость, ранний выход на пенсию) или “Lying flat” — знаменитая китайская фраза, обозначающая жизненный подход, при котором требуется минимум усилий для выживания. Своеобразные “дома престарелых” характерны не только для городов-миллионников: их можно найти в провинциях Юньнань и Шаньдун, на юго-западе и востоке Китая.

Как правило, такие учреждения сосредоточены на психическом благополучии своих клиентов и обычно располагают барами, кафе и караоке-залами, предлагая людям возможность пообщаться, выпустить пар и расслабиться. Большинство жителей этих “домов престарелых” — молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Для некоторых такая “побывка” служит лишь временным “убежищем”, пребывание в которых расценивается как “несколько месяцев перерыва” на карьерном пути.

“Некоторые люди не понимают, почему молодые парни и девушки обращаются в такие дома, однако многие ребята в возрасте 30 лет чувствуют себя потерянными. Когда-то я была одной из них ”, — отметила 32-летняя Лу Лейлей, которая открыла одно из подобных учреждений в провинции Юньнань.

В “доме престарелых” для 30-летних утренние процедуры начинаются с кофе в баре, после чего следуют упражнения во внутреннем дворе и сеанс медитации на горе. Вторую половину дня уставшие от жизни постояльцы проводят на ферме, ловят рыбу и готовят ужин на общей кухне, пишет издание The South China Morning Post. По вечерам все собираются у костра за напитками, разговорами, игрой в маджонг и караоке. Заведение предлагает 12 спален и взимает с жильцов ежемесячную арендную плату в размере 1500 юаней (около 600 белорусских рублей).

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