В Киеве из-за ракетного удара погиб человек

Опубликовано: 26.01.2023 12:09 , Обновлено: 26.01.2023

Мэр Киева Виталий Кличко 26 января заявил о попадании российской ракеты в нежилое здание. По его словам, один человек погиб, еще двое пострадали.

Кличко рассказал, что это произошло в Голосеевском районе столицы.

Погиб 55-летний мужчина. Пострадавших госпитализировали.

В свою очередь телеграм-каналы опубликовали видео дыма, который, как утверждается, поднимается над местом одного из взрывов.

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Также известно, что в результате ракетного удара в Одесской области повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры.

Напомним, Россия массировано атаковала Украину ракетами 26 января. По информации властей и жителей городов, взрывы слышали в Киевской, Одесской, Днепропетровской областях.