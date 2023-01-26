Россия запустила десятки ракет по Украине

Опубликовано: 26.01.2023 10:41 , Обновлено: 26.01.2023

Россия массировано атаковала Украину ракетами 26 января. По информации властей и жителей городов, взрывы слышали в Киевской, Одесской, Днепропетровской областях.

О пусках первых крылатых ракет з Волгодонска и с Каспия сообщил советник главы МВД Антон Геращенко примерно в 9 часов утра.

Позже глава Николаевской области Виталий Ким объявил, что ракеты залетели на территорию Украины. В регионе и прозвучали первые взрывы.

«Ожидаем более 30 ракет», — сказал представитель Воздушных Сил Украины Юрий Игнат.

Спустя время глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о первых сбитых российских ракетах.

СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Днепропетровской областях, Виннице, Одессе.

Дым заметили в Киевской и Одесской областях. Прилет или последствия сбития ракеты — неизвестно. В столичных телеграм-каналах сообщили об остановке метро и очередях на остановках наземного транспорта.

Также стало известно, что ракеты полетели в сторону Львовской области.

Есть ли какие-либо серьезные попадания и разрушения — пока неизвестно.