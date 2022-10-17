Россия атаковала центр Киева дронами-камикадзе — Кличко

🎥 Видео

Опубликовано: 17.10.2022 08:14 , Обновлено: 17.10.2022

Рано утром 17 октября в Киеве прогремело несколько взрывов, начался пожар. Об атаке дронами сообщил мэр города Виталий Кличко. В соцсетях появились фото и видео с места произошедшего.

По словам Кличко взрывы прогремели в Шевченковском районе Киева.

«В результате атаки дронами, в Шевченковском районе Киева — пожар в нежилой постройки. Работают пожарные подразделения. Повреждены несколько жилых домов. Медики - на месте. Информацию о пострадавших уточняем», — написал он в своем телеграм-канале.

Он попросил местных жителей оставаться в укрытиях.

[info_b]Осторожно! В видео есть ненормативная лексика![/info_b]

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В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак добавил, что это были дроны-камикадзе.

«Россияне думают, что им это поможет, но такие действия похожи на агонию. Нам нужно больше систем ПВО и как можно скорее. У нас нет времени на медленные действия. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага. Так и будет», — заявил он.

В телеграм-каналах опубликовали несколько видео, на которых слышны взрывы.

https://twitter.com/cryogenicbreez/status/1581873583004864513

https://twitter.com/EuromaidanPress/status/1581859141039292416

Также СМИ сообщают о взрывах и в других городах Украины. Воздушную тревогу объявили и в южных регионах.

Ранее Телеграф писал, что в российском Белгороде, областном центре на границе с Украиной, 16 октября раздались взрывы. А в небе были видны разрывы ракет ПВО.

Появилось видео ракетных прилетов в российском Белгороде