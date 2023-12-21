В Канаде решили передвинуть трехэтажный дом. Как? Подсказку нашли в ванной
В городе Галифаксе на юго-востоке Канады решили возвести новострой. Но реализации проекта мешало старое, 200-летнее здание. Оно оказалось историческим, поэтому снос исключили. Тогда его решили передвинуть. И первая попытка не удалась.
Сначала строители сделали подкоп, установили более 12 стальных балок и попытались сдвинуть здание весом почти 200 тонн с помощью двух экскаваторов и эвакуатора, рассказала «The Washington Post». Но не получилось.
Тогда с помощью гидравлических домкратов рабочие подняли здание на 2,5 сантиметра и между несущими конструкциями разложили 700 кусков мыла. За ночь оно раздавилось под весом дома, и балки стали скользкими.
В результате дом успешно передвинули на 9,1 метра.
Ранее Телеграф писал, что в центре Санкт-Петербурга обрушился шестиэтажный дом. Это случилось в ночь на 20 декабря. Но еще накануне днем стало известно, что там частично разрушилась несущая стена. Некоторые жильцы дома не успели забрать свои вещи.