В центре Петербурга рухнул жилой 6-этажный дом

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Опубликовано: 20.12.2023 09:56 , Обновлено: 20.12.2023

В центре Санкт-Петербурга, на улице Гороховой, обрушился шестиэтажный дом. Это случилось в ночь на 20 декабря. Но еще накануне днем стало известно, что там частично разрушилась несущая стена. Некоторые жильцы дома не успели забрать свои вещи.

Днем во вторник, 19 декабря, в шестиэтажном доме на Гороховой улице, 73, на первом этаже рухнула часть несущей стены, сообщила «Фонтанка». Как рассказала изданию одна из жительниц дома, по стенам здания еще несколько лет назад поползли трещины, «в которые рука помещалась». Жильцы рассказали, что обращались в администрацию и просили признать дом аварийным, однако в октябре этого года по решению межведомственной комиссии непригодными для проживания признали только некоторые квартиры, а не здание целиком. В частности, не признали аварийным флигель, хотя жильцов из него успели расселить.

По подсчетам жильцов, всего расселили порядка шести квартир, большая часть из которых – коммунальные. Проживало в них около 20 человек.

«У нас парадная: часть квартир во флигеле, а часть – в другом крыле. И расселили только флигель. Вторая часть жильцов там все равно осталась. У нас общая лестничная клетка, а их вообще не собираются расселять», – рассказали «Фонтанке».

Поскольку дом не признают аварийным и его жильцы не могут рассчитывать на компенсацию или предоставление новой квартиры, они вынуждены платить за не пригодную для жилья квартиру ипотеку, написал портал. При этом и с квартирами в маневренном фонде, по словам жильцов, были проблемы: сначала предлагали переселиться в помещения, где «плесень толщиной с палец». Сейчас же одну из семей переселили в квартиру, которая более чем на 10 квадратных метров меньше, чем их жилье в этом доме.

По информации сайта, в квартиру, где осталась часть вещей, жильцов не пропустили сотрудники МЧС. Эвакуация не проводилась.

Ранее Телеграф рассказывал, что в Государственном комитете по имуществу Беларуси (ГКИ) сообщили, что за 10 месяцев в стране внесли в реестр 12 тысяч пустующих домов. Какие-то из них можно купить за одну базовую.

В ГКИ назвали количество заброшенных домов, которые могут купить белорусы. А за одну базовую?