В Канаде на взлете в пассажирский Boeing ударила молния

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Опубликовано: 06.03.2024 10:53 , Обновлено: 06.03.2024

В самолёт с 550 пассажирами на борту, взлетевший из международного аэропорта Ванкувера 3 марта, ударил разряд молнии. Кадры попадания запечатлела система видеонаблюдения.

Рейс вылетел из международного аэропорта Ванкувера в воскресенье вечером, сообщил портал Global news. Boeing 777-300 авиакомпании Air Canada направлялся в Лондон.

После попадания электрического разряда молнии он не запросил экстренную посадку, а продолжил двигаться по маршруту. Пилот рассказал впоследствии, что трагедии удалось избежать благодаря специальной системе подавления молний, которая установлена на лайнере.

[inf]Система подавления молний в самолетах Boeing включает в себя металлические проводники, которые расположены вдоль корпуса самолета и соединены с заземлением. Когда молния ударяет в самолет, ток от молнии проходит через эти проводники и направляется в землю, минуя системы управления и другие важные системы самолета.[/inf]

Ранее Телеграф писал, что самолет, следовавший с филиппинского острова Боракай в Шанхай 19 февраля, совершил экстренную посадку в Гонконге. Салон заволокло дымом. Что случилось?

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