В Южной Корее депутаты правящей партии бойкотировали голосование по импичменту президенту. Но не все

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Опубликовано: 07.12.2024 15:20 , Обновлено: 07.12.2024

В Южной Корее представители правящей партии «Сила народа» бойкотировали голосование по импичменту президенту Юн Сок Ёлю 7 декабря и покинули заседание. Кроме, как написало агентство Yonhap News, трёх парламентариев этой партии, они остались на голосовании.

Всего, по [link href=“https://en.yna.co.kr/view/AEN20241207004152315?section=national/politics” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] Yonhap News, в голосовании приняли участие все 192 депутата от оппозиции и Ан Чоль Су, Ким Йе Джи и Ким Сан Ук от “Силы народа”. Последний, как [link href=“https://www.theguardian.com/world/live/2024/dec/07/south-korea-crisis-live-thousands-rally-outside-parliament-as-president-faces-impeachment-vote#top-of-blog” target=“_blank” rel=“noopener”] передала [/link] британская газета The Guardian, сообщил журналистам, что проголосовал против законопроекта об импичменте президенту, что соответствует официальной позиции его партии.

Спикер Национальной ассамблеи У Вон Сик призвал депутатов правящей партии вернуться на сессию и проголосовать. «Это долг патриота, члена Национального собрания Республики Корея и института, представляющего народ», - заявил он.

Некоторые оппозиционные депутаты кричали законодателям правящей партии: «Предатели, возвращайтесь».

Один из депутатов от “Силы народа”, который ранее заявил о поддержке предложения импичмента, присоединился к коллегам и покинул заседание парламента. Он объяснил изменение решения тем, что президент Юн Сок Ёль извинился за введение военного положения, передала The Guardian.

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Для принятия положительного решения об импичменте необходимы голоса “за” 200 парламентариев из 300 всего, то есть голосов 192 представителей оппозиции недостаточно. Урна для голосования (оно тайное) не может быть открыта, пока не проголосовали 200 человек.

Есть вероятность, что депутаты “Силы народа” решили бойкотировать голосование, так как оно тайное, и таким образом партия попыталась предотвратить возможные голоса за импичмент.

Обновлено Позже Yonhap News [link href="https://en.yna.co.kr/view/AEN20241207004153315" target="_blank" rel="noopener"] написало [/link], что предложение об импичменте президенту за его кратковременную попытку ввести военное положение отклонили, так как не набралось нужного количества голосов. Проголосовали 192 оппозиционных депутата и три из "Силы народа", то есть всего 195 человек, а необходимо было минимум 200.

Заседание в парламенте проходит на фоне митинга возле здания Национального собрания. Люди призвали к импичменту президента. Парламентариев, покинувших заседание, они провожали возмущёнными криками.

Фото: Reuters

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ранее Telegraf.news писал, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль извинился за недавнее введение военного положения в стране. Это стало его первым публичным выступлением после случившегося. «Это решение было принято от отчаяния. Оно принесло людям беспокойство и неудобства. Я очень сожалею и приношу вам свои извинения», - сказал президент.

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