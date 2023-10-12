В Израиле назвали условия возврата воды и света в сектор Газа

Опубликовано: 12.10.2023 10:58 , Обновлено: 12.10.2023

Министр энергетики Израиля Исраэль Кац 12 октября озвучил условия, при которых страна может восстановить подачу электричества и воды в сектор Газа. "Полную блокаду" региона, который пока остаётся под контролем исламистского движения ХАМАС, Минобороны Израиля объявило три дня назад.

Ситуацию, складывающуюся в секторе Газа после начала в Агентстве ООН по оказанию помощи палестинским беженцам на Ближнем Востоке (UNRWA) назвали “беспрецедентной гуманитарной трагедией” и объявили о начале сбора средств для гуманитарной помощи пострадавшим в регионе. Всего планируется собрать 104 млн долларов.

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На обвинения, прозвучавшие в адрес израильских властей, в том, что те своими действиями провоцируют настоящую “гуманитарную катастрофу” в секторе Газа, отреагировал министр энергетики Израиля Исраэль Кац.

“Гуманитарная помощь Газе? Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водопроводный гидрант не будет открыт, ни один бензовоз не въедет до тех пор, пока похищенные израильтяне не будут возвращены домой”, - написал он на своей страничке в соцсети X (ранее - Twitter).

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Исраэль Кац подчеркнул, что Израиль готов пойти на это только в случае, если другая сторона конфликта сделает “гуманитарный шаг” навстречу.

“И пусть никто не проповедует нам мораль”, - резюмировал он.

По данным издания The Times of Israel, до сих пор неясной остаётся судьба примерно 150 израильтян, похищенных ХАМАС и переправленных в сектор Газа во время недавнего вторжения террористической группировки на территорию Израиля.

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