В испанской Валенсии затопленные улицы превратились в кладбища автомобилей

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Опубликовано: 05.11.2024 19:49 , Обновлено: 05.11.2024

В результате наводнения в Валенсии погибли более 200 человек, ещё около 300 были заблокированы из-за затопленных дорог, сообщила испанская газета El Mundo. Многие муниципалитеты остались без питьевой воды и продуктов, а 150 тысяч местных жителей Валенсии и вовсе лишились света в своих домах. Ожидается, что число погибших вырастет по мере продолжения поисков тел.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что катастрофические наводнения в стране доказывают: «изменение климата убивает», и объявил о выделении 10 миллиардов евро в виде грантов и кредитов для помощи в восстановлении и реконструкции в зоне бедствия, передала британская газета Financial Times. На кадрах, которые буквально заполонили Интернет, видно, как затопленные улицы превратились в настоящую свалку автомобилей.

Ранее Telegraf.news писал, что в результате “смертоносного наводнения”, которое обрушилось на восточный регион Испании, за 8 часов в Валенсии выпало столько осадков, сколько обычно выпадает за целый год. По словам очевидцев, паводковые воды «унесли много собак, много лошадей, унесли всё».

«Вода унесла наших собак и лошадей» — Из-за «смертоносного наводнения» в Испании погибло 95 человек