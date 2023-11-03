В Испании родился мальчик, которого выносили сразу две мамы. Это как?

Опубликовано: 03.11.2023 08:44 , Обновлено: 08.01.2024

В Испании на Майорке родился первый ребенок в Европе, выношенный двумя женщинами одновременно. Как сообщила Diario de Mallorca, мальчик по имени Дерек при рождении в больнице Хуанеда Мирамар весил 3,3 килограмма.

Это достижение стало возможным благодаря инновационной технологии, известной как INVOcell , которая позволяет двум женщинам одновременно вынашивать эмбрион.

Азахара (27 лет) и Эстефания (30 лет) были счастливы стать одновременно настоящими мамами. В чем им помогла процедура INVOcell, которая основана на помещении под шейку матки одной из женщин специального устройства, которое выполняет функцию своего рода инкубатора. В первые дни развития эмбрион растет в этой среде, а затем медицинские работники удаляют его для последующей имплантации в матку партнера.

Изобретатели метода рассказали, что по сути это экстракорпоральное оплодотворение, показанное двум категориям пациентов: гетеросексуальным парам , которые хотят провести процесс с меньшим лабораторным вмешательством, и парам женщин , в которых обе хотят эмоционально участвовать вынашивании эмбриона.

Ранее Телеграф сообщил, что согласно статистике, много детей рождается в сентябре. Поэтому нетрудно подсчитать, что оплодотворение происходит в период Рождества и Нового года. Диетологи, а также ученые из Университета Бен-Гуриона в Израиле объяснили, почему это лучшее время для зачатия.

Ученые рассказали, почему заводить детей лучше на Новый год