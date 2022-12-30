Ученые рассказали, почему заводить детей лучше на Новый год

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Опубликовано: 30.12.2022 07:00 , Обновлено: 28.12.2022

Согласно статистике, много детей рождается в сентябре. Поэтому нетрудно подсчитать, что оплодотворение происходит в период Рождества и Нового года. Диетологи, а также ученые из Университета Бен-Гуриона в Израиле объяснили, почему это лучшее время для зачатия.

«Декабрьские дети»

Конец декабря и января — время подведения итогов и решений. Они часто касаются эмоциональной жизни и планов на будущее, что способствует потреблению отношений. Кроме того, за счет семейной атмосферы и времени, проведенного вместе, можно наконец-то отрезать себя от повседневных забот и обязанностей.

К сожалению, именно спешка, стресс и нехватка времени затрудняют зачатие ребенка. С другой стороны, в свободное время такой проблемы нет. Согласно исследованиям, в праздничный период зачатие чаще всего происходит во время утренних актов, а детей, зачатых в этот период, называют «декабрьскими детьми».

Однако совместное времяпрепровождение — не единственная причина, по которой регистрируется большее количество зачатий. Диетологи отмечают, что употребление праздничной пищи с высоким содержанием специй, согревающих пряностей и ингредиентов со стимулирующими свойствами (например, шоколада) действует как афродизиак.

На зачатие влияет биология

Помимо атмосферы, полной любви, близости и тепла, употребления продуктов, повышающих либидо, и алкоголя в хорошей компании, что еще больше расслабляет, на декабрьское зачатие влияет биология.

По мнению ученых из Университета Бен-Гуриона в Израиле, сперма мужчины в это время наиболее ценна — ее качество значительно улучшается, что делает эффект гораздо более заметным.

Однако это также происходит благодаря отдыху, регулярному питанию и близости, которые вырабатывают гормоны счастья и снижают уровень гормонов стресса. Поэтому лучший рецепт для зачатия — это забота о своем благополучии, как психическом, так и физическом.