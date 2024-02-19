В Испании расстреляли российского пилота-перебежчика

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Опубликовано: 19.02.2024 19:30 , Обновлено: 19.02.2024

Представитель ГУР Украины Андрей Юсов 19 февраля подтвердил, что в Испании нашли мертвым российского пилота Максима Кузьминова, который угнал в Украину российский военный вертолет Ми-8.

“Можем подтвердить факт смерти”, – сказал Андрей Юсов. В ГУР Минобороны Украины утверждают, что его убили еще 13 февраля.

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Позднее украинские СМИ сообщили со ссылкой на источники в ГУР, что россиянину предоплат остаться в Украине. “Он же решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь. Из того, что знаем: пригласил свою бывшую к себе и нашли застреленным”, - рассказал украинский анонимный разведчик.

Изначально весть о гибели перебежчика-россиянина опубликовало российское госагентство ТАСС, ссылаясь на испанские СМИ EurekaNews. В том сообщении были нестыковки, из-за чего возникли подозрения в распространении фейка. Например, не совпадал возраст.

В российских тг-каналах, уже заявили, что убийство Кузьминова могло быть осуществлено украинскими спецслужбами, а может даже, и быть инсценировкой, чтобы обеспечить безопасность российского пилота.

Как сообщит российские СМИ со ссылкой на неназванные испанские СМИ, Кузьминова нашли на подземной парковке. В его теле нашли 12 пуль, а после, его якобы, переехала машина. Также российские СМИ сообщили, что у Кузьминова в последнее время были проблемы с алкоголем и наркотиками.

В испанской прессе на самом деле сообщали о страной смерти во вторник 13 февраля, в городе Ла Вильяхойоса. Но предполагали, что речь может идти о сведении счетов между местными бандами. Местные СМИ позже сообщили, что на теле было найдено 100 000 евро, что еще больше усугубило загадку.

Максим Кузьминов стал известен, когда в августе 2023 года вылетев из аэропорта Курска в России в Харьковскую область Украины, примерно в 20 километрах от границы, он пролетел на предельно низкой высоте 5-10 метров в режиме радиомолчания, а затем приземлился в указанном украинской разведкой месте. Таким образом он перегнал российский МИ-8 и получил вознаграждение в размере 500 тыс евро, плюс возможность сменить личность и поселиться в Европе.

Позднее Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) опубликовало документальный фильм с участием российского военного летчика Максима Кузьминова. Тот в ходе интервью обратился к россиянам с призывом поступать как он.

«Украина однозначно победит» — Пилот, угнавший для Киева военный вертолет, обратился к россиянам