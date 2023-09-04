"Украина однозначно победит" - Пилот, угнавший для Киева военный вертолет, обратился к россиянам

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Опубликовано: 04.09.2023 08:22 , Обновлено: 04.07.2024

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) опубликовало документальный фильм с участием российского военного летчика Максима Кузьминова, который перегнал военный вертолет Ми-8 в Харьков. Тот в ходе интервью обратился к россиянам с призывом поступать как он.

Также Максим Кузьминов рассказал, как угнал вертолет.

«Я связался с представителями разведки Украины, объяснил свою ситуацию, на что мне предложили такой вариант: „Давай, мы гарантируем тебе безопасность, гарантируем новые документы, гарантируем денежную компенсацию, вознаграждение“. Обсудили все эти детали и начали планировать непосредственно мой перелет…”, - рассказал он.

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Позднее, Максим Кузьминов оказался недалеко от линии фронта. “Я понял, что нахожусь рядом с границей. Я передал свое местонахождение. Я сказал: „Давайте попробуем, я нахожусь недалеко“. И уже окончательно приняв решение, перелетел на предельно малой высоте в режиме радиомолчания», — рассказал летчик.

Максим Кузьминов призвал своих российских коллег последовать его примеру, поскольку в Украине “нет никаких фашистов и нацистов”.

«То, что сейчас происходит — это просто геноцид украинского народа. Как украинского, так и российского. Основа моего поступка в том, чтобы не способствовать этим преступлениям. Украина однозначно победит в этой войне просто потому, что народ сплотился очень… Никто не хочет этой войны. Когда Украина победит — это лишь вопрос времени», — заявил Кузьминов в фильме.

Ранее российские источники утверждали, что летчик спутал направления и попал на территорию Украины в Полтавской области случайно.

Ранее Телеграф сообщил, что российский пилот, который, видимо, по договорённости с ГУР Украины, перегнал вертолет Ми-8 в Харьковскую область, может получить порядка 0,5 млн долларов в качестве вознаграждения. Но только в случае, если сделал этот осознанно и добровольно.

Российский пилот, угнавший вертолет в Украину, получит до 500 тыс долларов? В Киеве напомнили расценки