В Испании поймали серийного убийцу благодаря роликам из TikTok

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Опубликовано: 22.05.2024 21:17 , Обновлено: 22.05.2024

Испанская полиция задержала серийного убийцу, который вышел на свободу и продолжил совершать уголовные преступления. В поиске мужчины местным правоохранителям помог анализ видеороликов, который тот регулярно выкладывал в TikTok.

Хуан Хурадо Монтилья по прозвищу “Эль Тити” на протяжении нескольких лет сидел в испанской тюрьме за то, что в 1980-е годы убил четырёх человек. Большую часть он застрелил, а свою последнюю жертву, водителя известного певца, сжёг в печи. В итоге его задержали и приговорили к 128 годам лишения свободы. Однако в результате либерализации закона мужчину освободили в 2013 году.

Несмотря на многолетнее пребывание за решёткой, он быстро привык к новой реальности. Испанец стал постоянным пользователем Интернета и создал аккаунт в TikTok, где регулярно публиковал видео. В них он делился своими мыслями и путешествиями. Однако спустя время оказалось, что “Эль Тити” снова встал на “скользкую” дорожку.

Его TikTok начали отслеживать полицейские, которые расследовали дело о таинственном убийстве в Малаге. В 2022 году 21-летний парень отправился в глубь страны, чтобы собирать плоды рожкового дерева. По информации полиции, он хотел подзаработать, чтобы оплатить своё дальнейшее обучение. Спустя время его нашли мёртвым. У парня было два огнестрельных ранения.

Полицейские не могли отследить убийцу в течение двух лет несмотря на то, что у них были следы ДНК, оставленные им на рюкзаке жертвы. В конце концов они обнаружили, что хорошо известный им Хуан Хурадо Монтилья в день убийства разместил в TikTok видео именно из этого района. Его ДНК сравнили с тем, что была на рюкзаке, после чего сомнений не осталось. Мужчину арестовали в прошлый четверг, передало польское издание Fakt. Полицейские подозревают, что это не единственное преступление “Эль Тити”, которое он совершил после выхода из тюрьмы.

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