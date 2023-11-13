Вулкан Этна в Сицилии снова ожил. Ближайшие города и дороги покрыло пеплом

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Опубликовано: 13.11.2023 18:52 , Обновлено: 13.11.2023

В Сицилии 13 ноября возобновилось извержение Этны – самого высокого (более 3 тысяч метров) действующего вулкана в Европе, сообщили итальянские СМИ.

По состоянию на вечер понедельника выброс лавы достиг высоты 4,5 км над уровнем моря. Несмотря на извержение, международный аэропорт Катании не прекращал работу. Тем не менее для авиации введен красный код, он означает, что вулкан может угрожать и здоровью пассажиров и экипажа.

Из юго-восточного кратера самого высокого и активного вулкана Европы в небо поднялся мощный шлейф пара. Пепел выпал на ближайшие города – Мило и Зафферана. Вулканические выбросы покрыли и трассу Катания-Мессина.

О сейсмической активности в районе Этны стало известно в воскресенье, 12 ноября, около 16 часов по белорусскому времени. Еще через три часа увеличилось вулканическое дрожание – признак скорого извержения.

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За Этной продолжают наблюдать специалисты. Ученые заверяют, что активность вулкана не опасна для населения.

Последний раз вулкан извергался в начале 2021 года, огненное шоу продолжалось несколько недель.

[info_b]В 2013 году Этну включили в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2017 году в ходе очередного извержения получили травмы 10 человек.

Несмотря на вулканическую активность, склоны Этны густо заселены: из-за пепла, который оседает в землю, почва у вулкана весьма плодородна. Здесь разводят виноградники, выращивают оливы и фрукты. В 1981-м году вокруг Этны организовали национальный заповедник.[/info_b]

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