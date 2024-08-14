Робособаки ВСУ оказались британской разработкой с немецким тепловым камуфляжем — BILD

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Опубликовано: 14.08.2024 12:01 , Обновлено: 14.08.2024

Вооруженные силы Украины направили более 30 собак-роботов на бои в Донецкую область. Оказалось, их разработали в Великобритании и оснастили немецким противотепловым камуфляжем. Об этом сообщило BILD со ссылкой на источники.

Как пишет издание, ВСУ ввели на Донбасс более 30 собак-роботов BAD.2 от британской компании Brit Alliance, потому что “бои приняли изматывающий окопный характер, линия фронта меняется крайне медленно”.

«Мы были обеспокоены всё более частыми сообщениями о потерях на фронте из-за вражеских дронов. Поэтому мы обсудили возможности более безопасного решения для разведзадач в зонах повышенного риска”, — сказал BILD глава Brit Alliance Кайл Торберн.

По его словам, “результаты поразительны” и робопсы “выполняют разведзадачи на передовой, снижая риск для солдат-людей. Это не только повышает эффективность боевых действий, но и укрепляет моральный дух армии».

Робособаки BAD.2 — компактные, прочные и маневренные дроны на четырёх лапах, которые управляются оператором и помогают добраться в места, недоступные для воздушных дронов, например, внутрь зданий или в окопы. Оснащенные видеокамерами, они проводят разведку, выявляют мины-ловушки и отслеживают передвижения российских войск, что значительно снижает риски для украинских разведчиков.

А благодаря противотепловому камуфляжу от немецкой компании Concamo их практически невозможно заметить.

Собаки-роботы бесшумно передвигаются по полю боя со скоростью до 15 км/ч и могут действовать в тылу противника на расстоянии до 3,5 км в течение максимум пяти часов. Их стоимость варьируется от 4000 до 8000 евро в зависимости от модификации