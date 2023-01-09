В России подожгли очередной военкомат
В городе Братск Иркутской области России неизвестный бросил в окно военкомата бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщили телеграм-канал BAZA.
По его информации, инцидент произошел ночью. Дым из военкомата заметил охранник. На место приехало несколько экипажей пожарных.
Позже выяснилось, что кто-то бросил в окно помещения на первом этаже бутылку с зажигательной смесью».
Кто это сделали — пока не выяснили.
Ранее Телеграф писал, что в конце декабря 2022 года в подмосковном Подольске 70-летний пенсионер поджег военкомат.
А перед этим неизвестные бросили «коктейли Молотова» в здание военного комиссариата в селе Ивантеевка Саратовской области.