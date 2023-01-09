В России подожгли очередной военкомат

Опубликовано: 09.01.2023 13:01 , Обновлено: 09.01.2023

В городе Братск Иркутской области России неизвестный бросил в окно военкомата бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщили телеграм-канал BAZA.

По его информации, инцидент произошел ночью. Дым из военкомата заметил охранник. На место приехало несколько экипажей пожарных.

Позже выяснилось, что кто-то бросил в окно помещения на первом этаже бутылку с зажигательной смесью».

Кто это сделали — пока не выяснили.

Ранее Телеграф писал, что в конце декабря 2022 года в подмосковном Подольске 70-летний пенсионер поджег военкомат.

А перед этим неизвестные бросили «коктейли Молотова» в здание военного комиссариата в селе Ивантеевка Саратовской области.