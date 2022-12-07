В IATA назвали условие для полетов западных авиакомпании через РФ

Опубликовано: 07.12.2022 08:26 , Обновлено: 07.12.2022

Глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уилли Уолш заявил, что Запад должен начать готовиться к открытию российского воздушного пространства. Однако назвал условие.

«С идеологической точки зрения мы должны стремиться вновь открыть воздушное пространство России, чтобы сделать его доступным для всех авиакомпаний для транзита через традиционные сибирские рейсы, чтобы Европа могла получить доступ к Азии наиболее эффективным способом», — сказал Уолш, передает The Telegraph.

Он объяснил это тем, что Китай, вероятно, ослабит свои коронавирусные ограничения в 2023 году, после чего граждане смогут снова летать на самолетах. Тогда китайские авиакомпании будут иметь коммерческое преимущество перед западными, чьи рейсы увеличиваются на часы, чтобы избежать воздушного пространства России.

При этом глава IATA подчеркнул, что российское воздушное пространство не должно быть открыта, пока не закончиться война в Украине.

Напомним, западные страны запретили авиакомпаниям летать через России после 24 февраля. В то время как ближневосточные и китайские авиалинии продолжали это делать.

Ранее Телеграф писал, что в Совете безопасности ООН 31 октября обсудили внезапную посадку самолета Ryanair в Минске в мае 2021 года. На нем выступили президент Совета ICAO Сальваторе Шаккитано, постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков и даже Роман Протасевич, которого задержали сразу после посадки.

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