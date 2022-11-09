В Херсоне погиб замглавы российской администрации Стремоусов

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Опубликовано: 09.11.2022 16:30 , Обновлено: 09.11.2022

В российской администрации оккупированного Херсона подтвердили гибель своего заместителя главы Кирилла Стремоусова. Последний стал известен своими выступлениями о том, что в Херсоне "все спокойно", снятыми в сотнях километров от украинского областного центра.

Вот и в этот раз появилась информация, что Стремоусов погиб далеко от Херсона, под Геническом.

Некоторые российские военкоры сообщают, что коллаборант погиб в результате ДТП. Другие пишут, что не знают, как это произошло. Гибель Стремоусова также подтвердили телеграм-канал WarGonzo и блогер Анатолий Шарий.

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Пока не точно

В то же время, в “Минздраве” российской администрации Херсонской области заявили что смогут точно сказать о смерти Стремоусова, когда увидят и оценят его “состояние”.

“Информация о его гибели не является официальной. Как только врачи оценят его состояние - мы предоставим сведения”, - сообщили там, подтвердив сам факт ДТП.

В пользу о серьезных последствиях аварии для замглавы российской администрации Херсона говорит и его манера вождения, если можно так сказать.

Оказывается, Кирилл Стремоусов управлял автомобилем, в котором не было ремня безопасности. Это еще в октябре заметил журналист Марк Крутов, посмотрев видео коллаборанта.

Инсценировка или свои же?

В Украине осторожно отнеслись к сообщению. Советник МВД Украины Анатолий Геращенко считает, что на самом деле российские власти причастны к его гибели.

“Для имитации сдачи Херсона росспецслужбы ликвидируют тех медийных персонажей, которые они же и создали. С нетерпением ждем официального подтверждения”, - написал он в своем тг-канале.

А вот замглавы украинского Херсонского облсовета Юрий Соболевский считает, что гибель Стремоусова может быть инсценировкой. По его словам, информация о его гибели не подтверждена.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф сообщил, что назначенный Россией глава администрации Херсона Кирилл Стремоусов признался, что ожидает прорыв украинских военных в ближайшие недеделю-полторы. На данный момент ВСУ стоят примерно в 20-30 километрах от украинского областного центра.

Бои в самом Херсоне начнутся в ближайшую неделю — Стремоусов