В ХАМАСе выбрали нового лидера — им стал боевик, который отсидел в тюрьме почти четверть века

Опубликовано: 07.08.2024 07:57 , Обновлено: 07.08.2024

Радикальная исламистская группировка ХАМАС выбрала нового главу политбюро — им стал Яхья Синвар, которого считают одним из организаторов нападения на Израиль 7 октября. Напомним, неделю назад бывшего боевика, возглавляющего движение, Исмаила Ханию, убили в столице Ирана, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента.

Новый лидер ХАМАСа считается вдохновителем нападения на Израиль 7 октября, а также является главной фигурой, принимающей решения в Газе. Кроме того, Синвар контролирует примерно 120 израильских заложников, которые всё ещё находятся под стражей ХАМАСа, передала британская газета The Guardian.

Глава радикальной исламистской группировки провёл 23 года в израильских тюрьмах, отбыв четыре пожизненных срока за покушение на убийство и саботаж. Бывший следователь назвал его “на 1000% преданным делу и на 1000% жестоким, очень жестоким человеком”.

В 2011 году Синвара выпустили из тюрьмы в рамках обмена палестинских заключённых на израильского военнослужащего Гилада Шалита, которого палестинские боевики похитили в Газе в 2006 году. Предполагается, что тогда Синвар и стал одной из ключевых фигур, на освобождении которой настаивали радикалы.

Ранее Telegraf.news писал, что 27 июля, ракета иранского производства, выпущенная из Ливана, попала в друзский город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. В результате взрыва на футбольном поле погибло 12 подростков и молодых людей в возрасте от 10 до 20 лет, ещё 34 получили ранения. Израиль обвинил в случившемся ливанскую шиитскую группировку «Хезболла», однако та опровергла эти заявления.

Террористы из ливанской «Хезболлы» атаковали Израиль — погибло 12 детей