Террористы из ливанской "Хезболлы" атаковали Израиль — погибло 12 детей

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Опубликовано: 28.07.2024 09:13 , Обновлено: 26.02.2025

В субботу, 27 июля, ракета иранского производства, выпущенная из Ливана, попала в друзский город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. В результате взрыва на футбольном поле погибло 12 подростков и молодых людей в возрасте от 10 до 20 лет, ещё 34 получили ранения. Израиль обвинил в случившемся ливанскую шиитскую группировку «Хезболла», однако та опровергла эти заявления.

Несмотря на то, что в городе прозвучала сирена, она была слишком короткой — люди на поле не смогли спастись бегством. Поздно вечером Армия обороны Израиля сообщила, что 12 погибших были в возрасте от 10 до 20 лет. По информации медиков, 10 ребят погибли на месте, ещё двое умерли в больнице.

Израильская сторона сообщила, что ракета была выпущена со стороны Ливана, из района к северу от деревни Шебаа, а за нападением стоит военная группировка «Хезболла». Ракету идентифицировали как иранскую Falaq-1, которая как раз-таки имеется в арсенале ливанских террористов, передала местная газета The Times of Israel.

[info_b] “Хезболла” — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства. Пропагандирует и практикует джихад. “Хезболла” неоднократно призывала к уничтожению Израиля, заявляя, что еврейское государство “не имеет права на существование”. С 2023 года ливанские террористы начали поддерживать ХАМАС в его войне с Израилем и обстреливать север страны.[/info_b]

Первоначально “Хезболла” взяла на себя ответственность за запуск серии ракет “Катюша” и одной тяжёлой ракеты “Фалак” по близлежащей военной базе. Однако когда появились новости о взрыве на Голанских высотах, террористы выступили с заявлением, что они “абсолютно не имеют к этому отношения”.

[info_b] Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке. Большая её часть в настоящее время оккупирована Израилем, а восточные регионы контролирует Сирия. Израиль аннексировал контролируемые им территории де-факто в 1981 году, однако присоединение не признало большинство международных сообществ.[/info_b]

По словам представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари, атака стала «самым серьёзным нападением» на мирных жителей после 7 октября. Министр иностранных дел Исраэль Кац в свою очередь заявил, что «Хезболла» перешла все красные линии, и «ответ будет соответствующим». Он предупредил о возможности «полномасштабной войны». ****

К слову, менее чем через сутки со стороны Израиля последовал ответный удар. Так, в ночь на 28 июля самолёты ЦАХАЛ атаковали объекты “Хезболлы” как в глубине ливанской территории, так и на юге Ливана, “включая тайники с оружием и террористическую инфраструктуру”, сообщили в Армии обороны Израиля.

Ранее Telegraf.news писал, что израильские вооруженные силы и поддерживаемая Ираном группировка “Хезболла” в Ливане резко активизировали трансграничный обмен ударами в последнее время. В нескольких поселениях на севере Израиля и в ливанских деревнях была проведена эвакуация.

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