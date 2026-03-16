В халате и с роботами. Казахстанцы превратили в маскарад референдум по новой Конституции

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Опубликовано: 16.03.2026 08:55 , Обновлено: 16.03.2026

В Казахстане в воскресенье, 15 марта, прошёл референдум, на котором вынесли на голосование поправки в Конституцию, укрепляющую президентскую власть в стране. Некоторые казахстанцы решили устроить из своего похода на участок для голосования настоящий перформанс - кто-то пришёл, облачённый в традиционные одежды казахских кочевников, с живым беркутом на руке, кто-то - в домашний халатик к робособачкой.

Референдум по новой Конституции Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана уже объявила состоявшимся. Для этого проголосовать должны были больше половины избирателей. Как объявил секретарь ЦИК Шавхат Утемисов, этот минимальный порог был преодолён задолго до закрытия участков для голосования - уже у к 14:00 явка по стране составила 51,93%.

Тем временем по соцсетям начали разлетаться видео того, как именно проходило голосование. Некоторые казахстанцы подошли к строгому избирательному процессу весьма креативно и явились на участок в необычных образов. Кого только не заметили вчера на участках - от казахских кочевников с живыми охотничьими птицами и представителей казахской мифологии и фольклора в традиционном облачении, до ростовых кукол-зачиков и карнавальных костюмов мультяшных фиксиков и комаров.

Самым оригинальным и неожиданным, пожалуй, стал образ одной из жительниц Астаны, которая заявилась на участок для голосования в белом халате и домашних тапочках, с полотенцем на голове и робопсом на поводке.

Напомним, что несмотря на весь этот карнавальный флёр, вопрос, вынесенный на всенародный референдум, был очень серьёзным - решалась судьба новой Конституции Казахстана. В ней впервые права и свободы человека были провозглашены основным приоритетом государства, вводится полный запрет на смертную казнь, а право на жизнь объявляется абсолютным и неотъемлемым правом каждого человека.

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Кроме того, в законопроекте, вынесенном на голосование народа, предлагается упразднить двухпалатный парламент, заменив его однопалатным, и создать в стране Народный совет Казахстана, схожий по формату со Всебелорусским народным собранием (ВНС), которое регулярно проводится и в нашей стране и с недавних пор получило конституционные права как высший представительный орган народовластия.

В новой Конституции президента Казахстана также наделяют правом единолично назначать генпрокурора, председателей Конституционного и Верховного суда, Национального банка и главу комитета национальной безопасности.