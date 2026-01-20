Токаев предложил создать в Казахстане аналог Всебелорусского народного собрания

Опубликовано: 20.01.2026 13:53 , Обновлено: 20.01.2026

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать в стране Народный совет Казахстана, схожий по формату со Всебелорусским народным собранием (ВНС), которое регулярно проводится и в нашей стране и с недавних пор получило конституционные права как высший представительный орган народовластия.

Токаев озвучил предлагаемые реформы, которые могут перекроить систему государственного управления в Казахстане, 20 января на V Национальном курултае (то есть всенародном съезде, собрании). На сегодняшний день Национальный курултай представляется собой своеобразную экспертную площадку по защите национальных интересов и духовных ценностей казахского народа и обладает полномочиями исключительно консультативно-совещательного органа, как и белорусское ВНС.

Токаев, как в своё время его белорусский коллега Александр Лукашенко сделал с ВНС, предложил закрепить статус Национального курултая в Конституции Казахстана и внести ещё ряд изменений в главный закон страны.

Так, глава государства предложил отказаться от двухпалатного парламента в пользу однопалатного, который предложено так и назвать - Курултай, а функции нынешних Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая передать тому самому Народному совету Казахстана. Предполагается, что в нём будут представлены все этносы, проживающие в стране, а председателя будет назначать сам президент. Народный совет в этом случае получит статус высшего консультативного органа страны, а собираться он будет не реже одного раз в год, получив при этом право законодательной инициативы.

Ещё одна политическая новация, предложенная Токаевым - введение поста вице-президента. По мнению главы государства, эта должность, которая существует во многих странах, “стабилизирует процесс управления государством”, а также “внесет окончательную ясность в отношении властной иерархии”, передало казахское издание TengriNews.

По задумке Токаева, он сам будет назначать своего зама с согласия парламента, а для утверждения кандидатуры достаточно будет простого большинства голосов. Полномочия вице-президента предварительно будут ограничиваться следующими сферами: