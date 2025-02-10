В Гватемале пассажирский автобус рухнул с моста — погибло более 50 человек

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Опубликовано: 10.02.2025 21:03 , Обновлено: 10.02.2025

В понедельник утром пассажирский автобус в Гватемале, в салоне которого находилось около 70 человек, рухнул в овраг. В результате аварии погибло более 50 человек, а те, что выжили, оказались в ловушке из-под обломков. Президент страны Бернардо Аревало объявил трёхдневный траур.

Один из представителей пожарный службы Гватемалы сообщил, что плотно набитый пассажирами автобус съехал с моста в загрязнённый овраг, в результате чего погибло 36 мужчин и 15 женщин. На фотографиях, которые опубликовали спасатели, видно, что транспорт частично погрузился в сточные воды, а вокруг него лежат тела погибших.

«Я выражаю солидарность семьям жертв, которые сегодня проснулись от душераздирающих новостей. Их боль — моя боль», — написал президент Гватемалы в социальных сетях, передала британская газета The Guardian.

Из-за чего произошла авария?

Пожарная служба сообщила, что водитель потерял управление и столкнулся с “несколькими небольшими транспортными средствами”, прежде чем упасть в пропасть. По словам представителя ведомства Карлоса Эрнандеса, «автобус продолжил движение, пробил металлические перила и упал в овраг глубиной около 20 метров, пока не достиг реки, загрязнённой сточными водами».

В тоже время министр связи Мигель Анхель Диас заявил, что предварительное расследование показало: автобусу было 30 лет, но у него всё ещё была лицензия на эксплуатацию. Он сказал, что причина ДТП до сих пор неизвестна и что следователи выясняют, не было ли в автобусе слишком много человек.





















Ранее Telegraf.news писал, что в бразильском Сан-Паулу на пассажирский автобус прямо посреди магистрали рухнул двухмоторный самолёт. На видео попало, как частный лайнер упал на проезжую часть, после чего вспыхнул пожар. По данным спасателей, два человека погибли, ещё двое тяжело ранены.

На видео попало, как в Бразилии на оживлённую автостраду рухнул самолёт