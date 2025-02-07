На видео попало, как в Бразилии на оживлённую автостраду рухнул самолёт

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Опубликовано: 07.02.2025 16:55 , Обновлено: 07.02.2025

В пятницу днём в бразильском Сан-Паулу на пассажирский автобус прямо посреди магистрали рухнул двухмоторный самолёт. На видео попало, как частный лайнер упал на проезжую часть, после чего вспыхнул пожар. По данным спасателей, два человека погибли, ещё двое тяжело ранены. Причина катастрофы устанавливается.

По информации местных СМИ, самолёт вылетел из аэропорта Кампо-де-Марте, после чего диспетчерская вышка потеряла с ним связь. Около 07:20 он рухнул на оживлённую автомагистраль, врезавшись в автобус.

Представитель пожарной службы подтвердил гибель людей после того, как в обломках самолёта нашли тела пилота и второго пилота. Ещё два человека — мотоциклист и женщина, которая ехала в автобусе, — получили травмы в результате взрыва. Их тут же доставили в больницу, передал телеканал CNN Brasil.

Ранее Telegraf.news писал, что самолёт скорой медицинской помощи Learjet 55 разбился вечером 31 января вскоре после взлёта в Филадельфии (США). На борту находились ребёнок и ещё пять человек. По данным компании, которой принадлежал лайнер, никто не выжил.

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