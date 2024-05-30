В ГУР Украины заявили об уничтожении двух российских военных катеров и показали видео атаки

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Опубликовано: 30.05.2024 10:51 , Обновлено: 30.05.2024

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) в четверг, 30 мая, заявило об уничтожении двух российских военных катеров. Ведомство опубликовало видео с нарезкой кадров на которых, по заявлению украинской стороны, показан момент атаки российского корабельно-катерного состава в акватории Крыма. С российской стороны информацию о подрыве катеров официально пока никто не подтверждал.

Согласно заявлению ГУР, поразить военные катера в бухте Узкая украинским военным удалось в ночь на 30 мая 2024 года. Удар наносили с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5, а также при поддержке глобальной платформы United24.

Чтобы сбить морские беспилотники, как заявили в украинской разведке, российским военным пришлось 32 раза поднимать в небо боевые самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26, вертолеты Ка- 27/29 и Ми-8, а также применять стрелковое оружие и 30-мм пушки, что также показано в представленной ведомством видеонарезке.

По предварительным данным, результатом операции ГУР стало уничтожение двух скоростных транспортно-десантных КС-701 «Тунец».

Ранее Telegraf.news сообщил, что жители Крыма этой ночью жаловались на серию мощных взрывов и продолжительную работу систем ПВО в Керчи. При этом пользователи местных чатов отметили, что «громыхало так, что берут сомнения» в том, что Крымский мост остался невредим.

Подбитые паромы, десятки сбитых ракет, дронов и морских беспилотников. Россия и Украины обменялись ударами

В утренней сводке российского Минобороны указано, что за ночь дежурные средства ПВО сбили восемь американских оперативно-тактических ракет ATACMS над Азовским морем и перехватили восемь беспилотников над Черным морем у побережья Крымского полуострова. Кроме того, в ведомстве заявили об уничтожении двух безэкипажных катеров.