Подбитые паромы, десятки сбитых ракет, дронов и морских беспилотников. Россия и Украины обменялись ударами

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Опубликовано: 30.05.2024 09:53 , Обновлено: 04.07.2024

В ночь на четверг, 30 мая, Россия и Украина обменялись ракетными ударами. Утром в сводках военных ведомств двух стран числились десятки сбитых ракет, беспилотных летательных аппаратов и морских катеров. Их обломки повредили автомобильный и железнодорожный паромы в Керчи, жилые дома и объекты газовой и энергетической инфраструктуры в Харьковской области Украины и Белгородской области России.

Так, о двух пострадавших паромах - автомобильного и железнодорожного - в Керчи сообщила назначенная Москвой администрация Крыма. По их данным, при падении обломков сбитых ракет в надстройках обоих паромов выбило стёкла, работу паромной переправы пришлось приостановить.

При этом сообщается, что жертв среди сотрудников переправы и местных жителей в данном районе не было.

Тем временем местные жители выложили в Сеть видео, на которых слышны взрывы (предположительно - от работы систем ПВО) в Керчи. При этом пользователи местных чатов отметили, что “громыхало, что берут сомнения” в том, что Крымский мост остался невредим.

В утреннем заявлении российского Минобороны указано, что за ночь дежурные средства ПВО сбили восемь американских оперативно-тактических ракет ATACMS над Азовским морем и перехватили восемь беспилотников над Черным морем у побережья Крымского полуострова. Кроме того, в ведомстве подтвердили попутки атаковать Крымский полуостров с моря - там заявили об уничтожении двух безэкипажных катеров.

В свою очередь командование Воздушными силами Украины заявило, что в ночь на 30 мая Россия нанесла удары:

8 зенитными ракетами С-300/С-400,

11 крылатыми ракетами Х-101/Х-55,

32 ударными беспилотниками типа Shahed-131/136.

По данным украинских военных, под ударом в эту ночь оказались Хмельницкая, Днепропетровская, Черкасская, Кировоградская, Запорожская, Одесская, Херсонская, Киевская и Винницкая области.

Больше всего, судя по информации украинских спасателей, досталось Харьковщине - там под удар попали и жилые дома, и объекты критической инфраструктуры. Так, в Малой Даниловке серьёзно пострадал жилой микрорайон - осколками ракет и пожарами, вспыхнувшими после падения беспилотников, повреждены магазины, одно медицинское учреждение, местные библиотека и спортивная школа.