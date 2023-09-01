В ГУР Украины рассказали, откуда запускали дроны, атаковавшие аэродром в Пскове

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Опубликовано: 01.09.2023 10:51 , Обновлено: 04.07.2024

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов рассказал о последствиях недавней атаки беспилотников по аэродрому в российском Пскове. Он также рассказал, откуда запускались дроны.

В интервью изданию The War Zone Буданов опроверг версии некоторых военных обозревателей, которые утверждали, что дроны, обстрелявшие псковский аэропорт 30 августа, запускались с территории Украины.

“Мы работаем с территории России”, - заявил глава украинского ГУР. По его словам, в результате той атаки были уничтожены два российских самолета Ил-76, а ещё два - получили серьезные повреждения. Другие детали Буданов приводить отказался.

Тем временем украинская интернет-газета “Страна” получила от ГУР фотографии с беспилотника, снятые на инфракрасную камеру и подтверждающие заявления Буданова. На снимках видно, что два самолета полностью выгорели. Как предположили журналисты, это произошло в результате возгорания топлива, поскольку удар беспилотники наносили по верхней части самолета - именно там расположены топливные баки.

Судя по видео, на которое ссылаются украинские журналисты, “выглядит так, будто дрон сбросил одну из бомб”.

Напомним, аэродром в российском Пскове оказался под ударом беспилотников в ночь на 30 августа. Российские СМИ сообщали о сильном пожаре, который вспыхнул на территории аэропорта и повреждении как минимум четырех самолетов Ил-76.

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Ответственность за атаку по Пскову и ряду других российских городов в эту ночь в Министерстве обороны России возложили на Киев. Однако там эти заявления никак официально не прокомментировали. Тем не менее, в ходе своего ежедневного вечернего видеообращения к украинскому народу президент Владимир Зеленский 31 августа заявил о применении украинского дальнобойного оружия. По его словам, удалось поразить цель за 700 километров. Именно такое расстояние, как отметили некоторые военные обозреватели, отделяет российский Псков от Украины.

«Цель поражена за 700 км» — В Украине заявили о применении дальнобойного оружия и показали видео

Более того, в ночь на 31 августа в районе аэропорта Пскова вновь была слышна стрельба. Как рассказал источник телеграм-канала Shot, там засекли квадрокоптер вертолетного типа, который пытался снять последствия предыдущей атаки дронов.

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Был ли сбит этот разведывательный квадрокоптер, не сообщается. Однако, источник предположил, что он мог быть запущен с территории России - на это указывают характеристик моделей данного летательного аппарата.