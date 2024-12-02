В Грузии забастовку объявили школьники и студенты. Что происходит в стране?

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Опубликовано: 02.12.2024 16:23 , Обновлено: 02.12.2024

В Грузии ко "всеобщей забастовке", к которой призвала местная оппозиция, пятый день протестующая против заморозки переговоров о вступлении страны в Евросоюз, присоединились некоторые учебные заведения. Школьники и студенты остановили учебный процесс и вышли на улицы с плакатами и лозунгами. Министр образования уже пригрозил учебным заведениям, поддержавшим забастовку, лишением аккредитации.

По данным грузинского портала NGnewsgeorgia, по состоянию на утро 2 декабря, забастовку объявили десятки частных и государственных школ по всей стране.

К примеру, школе № 52 в Тбилиси ученики также вышли во дворе с плакатами с цитатами из произведений грузинских писателей. В свою очередь учащиеся математической школы-интерната № 199 имени Комарова в Тбилиси, которая считается одной из сильнейших в стране, утром перекрыли дорогу, ведущую к учебному заведению. Держа в руках флаги Грузии и ЕС, они заявили, что выступают против приостановки евроинтеграции и призвали администрацию школы встать в их ряды.

















С таким же призывом выступили учащиеся нескольких классов 41-й государственной школы в Кутаиси. Они также отказались идти на занятия и вместо этого устроили пикет у памятника родному языку возле школы. Учебный процесс поставили на паузу в частных школах Newton, Green School, Buckswood.

Руководство Тбилисской государственной консерватории официально приостановило учебный процесс на 10 дней в связи с текущими событиями.

Стихийный митинг образовался утром 2 декабря и у входа в Батумский государственный университет. Судя по кадрам, выложенным в соцсети, сотни студентов поддержали забастовку, выступив за возвращение к евроинтеграции.

Тем временем министр образования Грузии Александр Цуладзе потребовал, чтобы государственные школы и вузы немедленно возобновили учебный процесс, а частным учебным заведениям - пригрозил лишением аккредитации, сообщил портал Грузия Online.

Цуладзе назвал недопустимой “политизацию” образовательного процесса, при этом призвал не преувеличивать число бастующих студентов и преподавателей.

“Численность сотрудников в сфере образования составляет десятки тысяч. Поэтому вполне естественно, что какая-то часть общества будет недовольна решением власти”, – процитировало министра российское агентство “Sputnik Грузия”.

А вот президент Грузии Саломе Зурабишвили инициативу студентов и учеников поддержала.

“Сейчас очередь школ, вслед за университетами, выразить свою солидарность с протестами, по всей Грузии”, - написала она на своей страничке в Х.

“Бесчеловечное обращение”

МВД Грузии и народный защитник Грузии Леван Иоселиани ещё накануне выступили с официальными заявлениями, призвав родителей не допускать на митинг несовершеннолетних, в том числе, из-за высокого риска причинения вреда их здоровью.

Иоселиани на брифинге для прессы 2 декабря рассказал о текущей ситуации с протестами, в том числе, о случаях применения силы со стороны полиции.

“Мы посетили 156 человек и 124 из них заявили, что подверглись насилию, бесчеловечному обращению, а это почти 80%”, - процитировало омбудсмена издание GeorgiaToday.

Он назвал это “тревожной цифрой” и призвал полицию “не превышать установленные законом нормы” и применять против митингующих “только законную силу”.

По официальным данным Миздрава, в одном лишь Тбилиси по итогам вчерашней акции протеста в больницы попали 37 человек. По словам главы ведомства Михаила Сарджвеладзе, из них 24 демонстранта, 12 сотрудников правоохранительных органов и один журналист.

Сарджвеладзе подчеркнул, что жизни пострадавших ничего не угрожает, но признал, что травмы у полицейских “достаточно серьезные” и опасные, поскольку многие из них вызваны тем, что в них бросали “тяжелые металлические предметы”.

Тем временем оппозиция уходить с улиц не намерена, несмотря на то, что некоторых представителей оппозиционных партий накануне ночью задерживала полиция, но отпустила спустя несколько часов.

“Никакая революция не произойдет”

На этом фоне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не исключил вероятности того, что власти могут обратиться в Конституционный суд страны с просьбой признать некоторые оппозиционные политические партии (в частности, партию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили “Единое национальное движение”, коалицию “За перемены” и “Сильная Грузия” и партию экс-премьера Георгия Гахария “Гахария - за Грузию”) вне закона.

“Они в эти дни открыто выступили против конституционного строя Грузии, что создает прямую основу для обращения в Конституционный суд и объявления оппозиционных партий неконституционными. Посмотрим, подождем, как будут развиваться процессы. Все в наших руках”, - заявил Кобахидзе на заседании правительства.

В ходе заседания Кобахидзе также категорично заявил, что “никакая революция не произойдет” - “ни прозрачно, ни непрозрачно”.

“Грузия – это государство с сильными институтами”, – процитировал премьер-министра “Первый канал”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в ходе уличных протестов демонстранты уже не раз обстреливали здание грузинского парламента в Тбилиси из импровизированных установок из пиротехники. За эту практику события в стране СМИ уже окрестили “революцией фейерверков”.

Революция фейерверков? Протестующие в Грузии обстреляли пиротехникой здание парламента