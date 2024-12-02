Революция фейерверков? Протестующие в Грузии обстреляли пиротехникой здание парламента

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Опубликовано: 02.12.2024 09:06 , Обновлено: 02.12.2024

В Грузии пошли пятые сутки массовых протестов оппозиции, вспыхнувших после объявления властей о заморозке переговоров о вступлении страны в Евросоюз до конца 2028 года. В ночь с 1 на 2 декабря демонстранты вновь собрались у здания грузинского парламента в Тбилиси ив какой-то момент вновь обстреляли его из импровизированных установок из пиротехники. За эту практику события в стране СМИ уже окрестили "революцией фейерверков".

К вечеру 1 декабря грузинская полиция заблаговременно перекрыла центральный проспект Тбилиси — проспект Руставели, однако это не помешало людям, несогласным с решением властей, собраться. В результате на улицы, по оценкам журналистов, освещающих события, вновь вышли тысячи человек.

Не подпускать протестующих к зданию парламента полиция пыталась с помощью брандспойтов пожарных машин, на прилегающих к проспекту Руставели улицах задействовали водометы спецназа. В результате часть демонстрантов переместилась на ещё одну из главных улиц — Костава. Как отметило BBC, именно там находится редакция главного государственного телеканала. Представители политической оппозиции потребовали, чтобы им предоставили возможность выйти в эфир и обратиться к народу Грузии и правящей партии, чего пока сделано не было.





















Тем временем по соцсетям разлетелись кадры “пулемета из пиротехники”, с помощью которого протестующие уже не в первый раз обстреляли оцепление спецназа и за что события в Грузии некоторые СМИ поспешили назвать “революцией фейерверков”. В ход шли и более безобидные петарды.

При этом, как отметило издание NewsGeorgia, в задержаниях “полиция демонстрирует сдержанность вторую ночь подряд”, что отличается от жестких разгонов демонстрантов в первые двое суток, которые местные СМИ назвали “бойней”. А вот задействовать водомёты стали чаще и активнее, о чём свидетельствуют в том числе и многочисленные видео, которые участники событий и журналисты продолжают выкладывать в соцсети.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили накануне вечером выступила с телевизионным обращением к нации, в котором обвинила правящую партию “Грузинская мечта” в нарушении конституции страны. Свою поддержку позиции Зурабишвили и народу Грузии за последние сутки выразили власти Литвы, Латвии, Польши, Молдовы, Франции, а также недавно вступившая в должность верховного представителя по иностранным делам ЕС Кая Каллас.

“Мы осуждаем насилие в отношении мирных протестующих. Действия правительства противоречат воле народа. ЕС поддерживает народ Грузии”, - написал на своей страничке в Х новый президент Европейского совета Антониу Кошта после телефонной беседы с Зурабишвили.

Ранее Telegraf.news рассказал, что действующий премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 30 ноября заявил, что ответственность за протесты в Тбилиси “лежит на европейских политиках и местных агентах, пятой колонне”.

https://telegraf.news/world-news/premer-gruzii-obvinil-v-protestah-evropejskih-bjurokratov-i-pyatuju-kolonnu/