В Грузии студенты объявили забастовку, присоединившись к массовым протестам против «русского закона»

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Опубликовано: 13.05.2024 15:46 , Обновлено: 13.05.2024

В понедельник, 13 мая, Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в третьем чтении. Членам комитета понадобилось на это чуть больше минуты. Тем временем у стен парламента собралась огромная толпа протестующих, выступающих против так называемого "русского закона". На массовые акции протеста в Тбилиси и других городах страны в этот день вышли студенты, объявившие забастовку и требующие отозвать данный закон.

По данным местных СМИ, которые вели трансляцию из здания грузинского парламента, на то, чтобы одобрить закон, комиссии потребовалось ровно 67 секунд.

На свой вопрос по поводу каких-либо вопросов, замечаний и предложений председатель комитета Анри Оханашвили сам же и ответил: “Вопросов, замечаний, мнений нет”, после чего закон объявили принятым в третьем чтении.

Как отметила депутат от оппозиции Хатия Деканоидзе, их представителям принять участие в заседании не позволили, что, по её словам, делигитимизировало заседание.

“Это было невообразимые, позорное, нелегитимное заседание, на которое не смогли зайти даже представители большинства. Зашел только председатель комитета Оханашвили и несколько человек якобы для легитимации. Это нелегитимное заседание”, — процитировало депутата BBC.

Между тем, чтобы попасть в здание парламента, депутатам пришлось прибегнуть к помощи спецназа - только силовики смогли оттеснить от входов в здание протестующих, которые оставались на площади всю ночь.

Утром, по данным портала NewsGeorgia, к протестам официально присоединились учащиеся государственных и частных вузов страны. Он объявили забастовку и вышли на демонстрации в столичном Тбилиси, а также в других крупных городах страны, таких как Батуми и Кутаиси.

При этом, по данным издания, часть преподавательского состава выразила солидарность с бастующей молодёжью и пообещала поддержать и присоединиться к протестам, если студенты решат приостановить учебный процесс.

Если премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и глава МВД Вахтанг Гомелаури в своей официальной риторике упрекнули молодёжь в подготовке к “насильственным действиям против парламента Грузии и полиции” и предупредили об ответственности за блокирование здания парламента, то президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая не имеет реальной власти в стране, встала на сторону протестующих.

Призвав участников демонстраций к “предельной осторожности” и попросив “не поддаваться на провокации”, сотрудников правоохранительных органов Зурабишвили призвала “не делать то, что слышно было из угрожающих слов премьера”.

“Не смейте применять репрессии, насилие, выдумывать конспирации для того, чтобы запугать общество, которое уже на протяжении стольких дней и недель показало всем, показало миру, насколько оно мирное, сознательное и не поддающееся на провокации”, — процитировало президента BBC.

Между тем, только по официальным данным МВД, за прошедшие сутки милиция задержала не менее 20 участников акций протеста, включая троих иностранцев.

В соцсетях появились видео, наглядно демонстрирующие не только масштабы акций протестов, но и того, как не справляются с ситуацией местные правоохранители.

Ранее Telegraf.news рассказывал, в чём суть “русского закона” и почему грузины второй год подряд выходят на массовые демонстрации против его принятия. В прошлом году гражданам страны удалось настоять на своём и властям пришлось отозвать спорную законодательную инициативу. Сейчас же, несмотря на повторяющиеся протесты, правящая партия “Грузинская мечта” заявила, что закон может вступить в силу уже в середине мая.

В Грузии вспыхнули протесты против «русского закона». Президент Зурабишвили поддержала участников акций