В Госдуме России предложили ввести выплаты парам, которые прожили в браке 30 и более лет. Сколько?

Опубликовано: 14.02.2025 13:16 , Обновлено: 14.02.2025

Депутат и заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил, что на рассмотрение в Госдуму России внесли законопроект о выплатах супружеским парам, которые прожили в официальном браке более 30 лет. Если документ утвердят, аналогичные "премии" получат также те, кто вместе 40, 60 и 70 лет.

По словам депутата, в Госдуме рассмотрят законопроект, предусматривающий денежные выплаты к официальным юбилеям россиян. Например, за 30 лет совместной жизни предлагается давать 30 тысяч рублей (около 1050 белорусских), за 40 лет — 40 тысяч (примерно 1400 белорусских рублей), за 60 и 70 лет — 60 и 70 тысяч соответственно (2110 и 2460 белорусских рублей).

“Крепкие семейные союзы, часто сопровождающиеся большим количеством детей и внуков, стимулирующие появление семейных династий, уникальных компаний, фермерских хозяйств и многого другого, — такие пары можно и нужно поддерживать на государственном уровне”, — заявил Ярослав Нилов.

Интересно, что аналогичные выплаты уже существуют в некоторых регионах России. В законопроекте сказано, что чаще всего материально вознаграждают семейные пары, которые прожили в официально зарегистрированном браке 50 лет. В Москве, например, за полвека совместной жизни на сегодняшний день выплачивают 27 тысяч рублей (около 950 белорусских), а в Подмосковье — 5 тысяч (примерно 175 рублей).

“Учитывая актуальность поддержки семьи и брака в современных условиях российского общества, полагаем, что крайне важно обеспечить на федеральном уровне единые подходы к поощрению лиц, состоящих в браке длительное время”, — добавили инициаторы законопроекта.

Ранее Telegraf.news писал, что Государственная дума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о запрете усыновления российских детей гражданами тех стран, где разрешено менять пол. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что целью такого решения является «защита детства и традиционных ценностей». Речь идёт более чем о 10 государствах Европы.

Госдума России запретила усыновлять детей жителям более 10 стран. Что стало причиной?