Госдума России запретила усыновлять детей жителям более 10 стран. Что стало причиной?

Опубликовано: 12.11.2024 16:04 , Обновлено: 12.11.2024

Государственная дума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о запрете усыновления российских детей гражданами тех стран, где разрешено менять пол. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что целью такого решения является «защита детства и традиционных ценностей». Речь идёт более чем о 10 государствах Европы.

Изначально законопроект внесли на рассмотрение палаты парламента во главе с Володиным в июле, однако приняли только сейчас. По его словам, с 1993 года иностранцы усыновили 102,4 тысячи российских детей, а потому член Госдумы считает, что “крайне важно исключить любое посягательство на возможное изменение пола любым способом при усыновлении за рубеж».

Какие страны попали под запрет?

Планируется, что запрет на усыновление детей из России или опеку над ними затронет граждан Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран. При этом операции по смене пола разрешены также, например, в Иране и Китае, отметил Володин.

“Сегодняшнее решение, думаю, приведёт к тому, что все наши дети будут усыновляться и своё будущее планировать в своей стране. Там, где их защитят, там, где придут на помощь, для этого сейчас есть всё”, — заявил председатель Госдумы. Кроме того, по его словам, во многих странах складывается “такая обстановка”, что “нельзя даже предполагать, что может произойти с ребёнком”, передало РИА “Новости”.

[info_b]В дальнейшем принятый Госдумой закон должна одобрить верхняя палата российского парламента, а потом – подписать Владимир Путин. Только тогда он вступит в силу.[/info_b]

Год назад в России запретили менять пол

К слову, в июле прошлого года Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола в России. Согласно ему, в стране запрещено проводить операции, связанные с трансгендерным переходом и менять пол в документах. Людям, изменившим пол, запретили усыновлять детей, а браки, если один из партнёров осуществил трансгендерный переход, будут аннулировать. Исключение сделали только для «врожденных аномалий».

До этого, в декабре 2022 года, Путин также подписал закон о запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола» среди лиц любого возраста.

Ранее Telegraf.news писал, что парламент Грузии в третьем, окончательном чтении принял закон “О защите семейных ценностей и несовершеннолетних”, а также поправки в 17 других документов, которые предполагают запрет на пропаганду ЛГБТ в стране. К слову, 84 депутата проголосовали “за”. Оппозиция бойкотировала работу парламента и в голосовании не участвовала.

Парламент Грузии принял закон о запрете пропаганды ЛГБТ и смене пола