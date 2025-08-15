В Госдуме РФ попросили Роскомнадзор не блокировать звонки в мессенджерах

Опубликовано: 15.08.2025 09:59 , Обновлено: 15.08.2025

Депутат Госдумы России от фракции КПРФ Денис Парфёнов направил обращение главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой сохранить для россиян возможность пользоваться функцией звонков в иностранных мессенджерах.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на документ.

«Прошу вас принять меры, направленные на сохранение возможности для граждан пользоваться широким кругом мессенджеров, которые наиболее удобны для них, исходя из собственного выбора», — написал в письме депутат.

Парфёнов также заявил, что множество законопослушных граждан испытывают неудобство из-за введения ограничений. По его мнению, частичная блокировка звонков в мессенджерах не может в полной мере защитить россиян от мошенничества, поскольку преступники «довольно быстро адаптируются к новым условиям» в цифровой среде.

В своём обращении депутат сослался на статистику российского Центробанка. Согласно ей, в 2024 году 45,6% опрошенных сталкивались с мошенничеством через обычные телефонные звонки и СМС. При этом с атаками через мессенджеры, по результатам опроса, сталкивались реже — 15,7% респондентов.

Напомним, Роскомнадзор объявил о «частичном ограничении» в РФ звонков в Telegram и WhatsApp 13 августа. Ведомство объяснило этот шаг необходимостью «противодействия преступникам». В Минцифры России в свою очередь заявили, что доступ к звонкам будет восстановлен, если владельцы мессенджеров выполнят требования российского законодательства.

Роскомнадзор объявил об ограничении звонков через Telegram и WhatsApp в России