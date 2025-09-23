В Госдуме предупредили россиянок о наплыве женихов из Китая

Опубликовано: 23.09.2025 10:39 , Обновлено: 23.09.2025

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова заявила о возможном скором наплыве китайских женихов в Россию. По мнению депутата, таким будет один из побочных эффектов недавней отмены виз между двумя странами.

Безвизовый режим между Россией и Китаем заработал с 15 сентября. С этого дня россиянам разрешили находиться в стране до 30 дней, не открывая визу. Аналогичные правила для китайцев в России должны быть введены в ближайшее время - ответный шаг анонсировал президент страны Владимир Путин.

Результатом взаимного отмена виз может стать не только увеличение традиционного туристического потока из Поднебесной в Россию, но и весьма специфический “туризм” - в поисках невест. Такое мнение в беседе с российским порталом “Газета.Ru” высказала депутат Светлана Журова. Она объяснила это тем, что сейчас в Китае количество мужчин превышает количество женщин, что, по её мнению, “создает определенные проблемы с построением семей”.

“Так что, когда Россия введет безвизовый режим, китайские мужчины поедут к нам за невестами”, - заявила депутат, не уточнив при этом, считает ли она этот факт благом или скорее тревожным звоночком для демографической ситуации в самой России.

А вот в открытии китайских границ для россиян Журова усмотрела однозначную выгоду. По её мнению, Китай вполне может стать для россиян “альтернативой привычным направлениям отдыха”, таким как Египет и Турция.

“Это сейчас не самое изученное направление среди туристов, но при этом у страны многовековая история. Кроме того, в Китае несколько климатических зон, так что можно отдыхать не только в жарком климате на море, но и выбираться на горнолыжные курорты”, — отметила плюсы введения частичного безвиза Журова.

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