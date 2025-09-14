Опубликовано: 14.09.2025 13:43 , Обновлено: 14.09.2025

В министерстве промышленности и торговли России (Минпромторг) подготовили рекомендации по организации Всероссийского фестиваля русской кухни, в которых назвали угрозой распространение в РФ блюд и рецептов из других стран.

Российские чиновники констатировали, что на 2025 год менее 1% всех кафе и ресторанов в стране позиционируют себя как заведения русской кухни.

“По состоянию на 2025 год в Российской Федерации насчитывается более 200 тыс. предприятий питания, из них менее 1% заявлены (в категории “кухня”) как “русская кухня”, “кухни народов России”. За 30 лет кухни других государств фактически вытеснили русскую кухню в экономике РФ”, - пожаловались российские чиновники и назвали “факт доминирования иностранных кухонь” инструментом влияния на умы россиян.

Чиновники в Москве утверждают, что более 99% всех кафе позиционирует себя как заведения с “европейской кухней” или другими не русскими традициями.

“Факт доминирования иностранных кухонь и критически низкого уровня распространения русской кухни в России означает высокую степень иностранного влияния и влияния культур других государств на граждан России всех возрастов, нативное внедрение ценностей и идентичности других государств через национальную кухню”, - сделали вывод российские чиновники.

Рекомендации уже направили всем органам исполнительной власти всех субъектов РФ. О каких-либо последствиях для российских заведений общепита после публикации документа, в российских СМИ не сообщили.

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