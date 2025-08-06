В Госдуме предложили разрешить Центробанку РФ создать собственную систему ПВО

Опубликовано: 06.08.2025 09:43 , Обновлено: 06.08.2025

В Госдуму России внесён законопроект, который может дать подразделениям Центробанка право уничтожать и подавлять беспилотники. Об этом написала «Независимая газета».

По данным издания, с такой инициативой выступила группа депутатов во главе с председателем финансового комитета Анатолием Аксаковым. Поправку она предложила внести в закон о Центральном банке РФ.

Если законопроект примут, то работники Банка России и Объединения инкассации («Росинкас») получат право воздействовать на беспилотные аппараты в случае «угрозы нападения на охраняемые объекты». В документе прописаны такие методы, как подавление сигналов дистанционного управления, а также повреждение или уничтожение дронов.

Как говорится в пояснительной записке, на которую сослалось издание, такая необходимость возникла из-за роста «диверсионных и террористических актов с применением беспилотных аппаратов». Целью называется защита объектов Банка России, в том числе расположенных на украинских территориях, подконтрольных РФ.

«Независимая газета» напомнила, что сейчас сотрудники Центробанка России (например, инкассаторы) уже имеют право на использование боевого ручного стрелкового оружия.

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