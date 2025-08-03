БПЛА снова атаковали российский курорт, популярный у белорусов

🎥 Видео

Опубликовано: 03.08.2025 07:57 , Обновлено: 03.08.2025

Очевидцы поделились видео более 20 взрывов, которые произошли в результате атак беспилотников рядом с Сочи. Российские ПВО стреляли, чтобы сбить атакующие дроны, над Адлером, Лазаревским, Дагомысом и Сириусом.

Очевидцы рассказали Телеграм-каналу SHOT, что видели также вспышки от уничтожения дронов над морем. В Сочи почти всю ночь была слышна сирена воздушной опасности, в то время как местные жители и туристы спрятались на подземных парковках и в бомбоубежищах.

Позднее мэр Сочи Прошунин подтвердил, что украинские БПЛА смогли взорвать в Адлерском районе Сочи “цистерну с нефтепродуктами”. На ликвидацию пожара отправили 127 человек и 35 единиц техники.

Телеграм-канал “Сочи онлайн” утверждает, что это резервуар с нефтепродуктами объемом 2000 м3 на нефтебазе “Роснефти” в Адлере.

Также один из БПЛА упал в одном из гаражных кооперативов. Но о погибших или пострадавших мирных жителях и туристах российский чиновник не сообщал.