Нейросеть ChatGPT разрешили использовать бесплатно и без регистрации. Но не всем

Опубликовано: 02.04.2024 15:21 , Обновлено: 02.04.2024

Нейросеть ChatGPT разрешили использовать бесплатно и без необходимости создавать учётную запись. Ожидается, что со временем такая возможность появится в 185 странах, где активно используют ChatGPT. Об этом сообщили в пресс-службе владельцев нейросети OpenAI.

Правда, послабление касается только базовой сети — ChatGPT версии 3.5. Чтобы получить доступ к генератору изображений DALL-E и другим продуктам OpenAI, таким как Sora и VoiceEngine, а также к платной версии ChatGPT на базе нейросети GPT-4, всё-таки придётся пройти регистрацию.

С тех пор, как ChatGPT впервые был запущен в конце 2022 года, пользователям пришлось регистрировать учетную запись OpenAI. Чат-бот оказался популярным и сделал ChatGPT одним из самых быстрорастущих сервисов в истории. Затем компания добавила платные подписки для доступа к таким продуктам, как DALL-E 3 и более продвинутым моделям. Пользователям требовалась учётная запись, чтобы сохранять и просматривать историю чатов, пишет издание The Verge.

Между тем, другие продукты OpenAI, такие как недавно анонсированный сервис клонирования голоса с помощью искусственного интеллекта Voice Engine и платформа для создания видео Sora, остаются доступными только ограниченному кругу пользователей и не являются частью преимуществ учётной записи OpenAI.

[info_b]По данным OpenAI, еженедельно ChatGPT используют более 100 миллионов человек в 185 странах мира. Сервис SimilarWeb сообщил об 1,6 миллиардах посетителей только за февраль 2024 года, что делает ChatGPT одним из самых популярных чат-ботов в мире.[/info_b]

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