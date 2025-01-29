В Google рассказали, переименуют ли на картах Мексиканский залив в Американский. Что увидят белорусы?

Опубликовано: 29.01.2025 11:37 , Обновлено: 29.01.2025

Компания Google решила переименовать на своих картах Мексиканский залив в Американский, но только для пользователей из Соединённых Штатов. Что касается жителей Мексики, для них всё останется по-старому. При этом для граждан остальных государств название географического объекта будет отображаться и вовсе в двух вариациях.

Напомним, после своей инаугурации вновь избранный президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Мексиканский залив должен называться Американским, а гора Денали на Аляске — горой Мак-Кинли. Такое решение политик объяснил “приверженностью американскому величию”.

В связи с этим компания Google решила, что для Мексики логичнее всего будет оставить прежнее название, в то время как для США — новое. Что касается жителей остальных стран, в том числе белорусов, ожидается, что для них на Google Maps появятся два варианта — “Американский залив” и “Мексиканский залив”.

«Ради величия Америки» — Президент США переименовал Мексиканский залив и гору Денали на Аляске

«Если официальные названия в разных странах отличаются, пользователи Google Maps будут видеть официальное местное название. Для всех остальных пользователей по всему миру будут отображаться оба варианта», — подчеркнули в компании Google.

[info_b]Мексиканский залив — это внутреннее море, расположенное в западной части Атлантического океана. Он ограничен с севера и востока побережьем США (штаты Флорида, Алабама, Миссисипи, Луизиана и Техас), а с юга и юго-запада — побережьем Мексики (штаты Тамаулипас, Веракрус, Табаско, Кампече, Юкатан) и островом Куба. [/info_b]

А что решил “Яндекс”?

Между тем российский сервис «Яндекс Карты» отказался переименовывать Мексиканский залив в Американский, поскольку он “ориентируется на общепринятые наименования” на территории стран, где развивает свои услуги. «Мы не локализируем сервис для пользователей из США», — заявили в пресс-службе компании, передало издание РБК.

Тем временем российские географы отметили, что наименование географических объектов обычно является национальной прерогативой и закрепленного на мировом уровне перечня названий нет. Проще говоря, белорусы могут продолжать называть объект так, как их учили в школе — Американским.

Ранее Telegraf.news писал, что Дональд Трамп распорядился рассекретить документы, связанные с тремя наиболее значимыми убийствами в истории США — 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди, его младшего брата Роберта Ф. Кеннеди и самого видного лидера движения за гражданские права чернокожих в США Мартина Лютера Кинга-младшего.

Новость Телеграф