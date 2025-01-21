"Ради величия Америки" — Президент США переименовал Мексиканский залив и гору Денали на Аляске

Опубликовано: 21.01.2025 14:13 , Обновлено: 21.01.2025

Дональд Трамп, который на днях официально вступил в должность 47-го президента США, подписал указ, согласно которому Мексиканский залив отныне будет именоваться Американским. Кроме того, аналогичное решение политик принял в отношении самой высокой горы Северной Америки — Денали. Об этом сообщили в Белом доме.

Так, Трамп решил переименовать гору Денали на Аляске в гору Мак-Кинли, а Мексиканский залив — в Американский. Согласно указу, глава министерства внутренних дел США в течение 30 дней должен урегулировать все формальности, связанные с новыми названиями.

Ожидается, что после этого ведомство внесёт изменения в официальную систему географических названий (GNIS), после чего во всех официальных документах США географические объекты будут называться исключительно как «Американский залив» и «гора Мак-Кинли». Другие государства нововведения не затронут.

“25-й президент Соединённых Штатов Уильям Мак-Кинли героически привёл нашу страну к победе в испано-американской войне. Под его руководством США пережили стремительный экономический рост и процветание. Он был трагически убит в результате покушения на ценности нашей страны, и его следует почтить за его непоколебимую приверженность американскому величию”, — объяснил своё решение Дональд Трамп.

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К слову, в 2015 году администрация действующего на тот момент президента США Барака Обамы, учитывая пожелания коренных жителей Аляски, вернула горе Денали её историческое название. Однако новым указом Трамп отменил решение Обамы, заявив, что подобного рода изменение стало “оскорблением памяти президента Мак-Кинли, его достижений и самопожертвования”.

Что касается Мексиканского залива, то, по словам Трампа, он “продолжает играть ключевую роль в формировании будущего Америки и мировой экономики”. Политик заявил, что “в знак признания этого процветающего экономического ресурса и его важнейшего значения для экономики США и её народа” он и решил переименовать Мексиканский залив в Американский. К слову, о таком решении Трамп говорил ещё в начале января.

Как отреагировали власти Мексики?

В свою очередь президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что название “Мексиканская Америка” также «звучит неплохо». Она встала возле карты, на которой большая часть территории США помечена как «America Mexicana».

Тем временем бывший министр культуры Мексики Хосе Альфонсо Суарес дель Реаль ранее отметил, что это название северной части американского континента известно с XVII века. Он также указал, что топоним «Мексиканский залив» признан на международном уровне и используется в качестве морского навигационного ориентира на протяжении уже сотен лет.

Ранее Telegraf.news писал, что Дональд Трамп издал с десяток указов сразу же после своей инаугурации. Среди них — решение о выходе страны из Парижского соглашения по климату и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), о помиловании порядка 1500 своих сторонников, участвовавших в штурме Капитолия в 2021 году, о введении режима ЧС на границе с Мексикой и ужесточении миграционной политики, а также об отмене 78 указов и распоряжений своего предшественника Джо Байдена.

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