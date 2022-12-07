В Германии предотвратили госпереворот с участием россиянки и военных

Опубликовано: 07.12.2022 11:14 , Обновлено: 07.12.2022

В Германии заявили о попытке государственного переворота. Группа людей хотела штурмом взять бундестаг, сообщили ведущие немецкие СМИ.

Правоохранители задержали более 25 человек. Среди них — правые радикалы и так называемые «рейхсбюргерах», которые не признают существование ФРГ и считают себя гражданами «Германской империи».

В число заговорщиков входили и Генрих XIII, принц из давнего немецкого дворянского рода, а также бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Биргит Мальзак-Винкеманн.

Кроме того, по данным СМИ, взяли и бывшего командира специального подразделения Бундесвера. Сейчас проверяют его связи в армии, прошли обыски на базе спецназа в Кальве.

Также правоохранители задержали одну гражданку России. Отдельно силовики проверяют «российский след».

Кроме того у 50 подозреваемых в 137 домах и офисах проводят обыски.

В планы путчистов входили террористические атаки на Бундестаг, взятие заложников из числа депутатов и организация восстания.

Поводом для выступлений заговорщики назначили отключения света в Германии. СМИ пишут, что это крупнейшее такое дело за последние годы.

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