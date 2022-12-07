В Германии предотвратили госпереворот с участием россиянки и военных
В Германии заявили о попытке государственного переворота. Группа людей хотела штурмом взять бундестаг, сообщили ведущие немецкие СМИ.
Правоохранители задержали более 25 человек. Среди них — правые радикалы и так называемые «рейхсбюргерах», которые не признают существование ФРГ и считают себя гражданами «Германской империи».
В число заговорщиков входили и Генрих XIII, принц из давнего немецкого дворянского рода, а также бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Биргит Мальзак-Винкеманн.
Кроме того, по данным СМИ, взяли и бывшего командира специального подразделения Бундесвера. Сейчас проверяют его связи в армии, прошли обыски на базе спецназа в Кальве.
Также правоохранители задержали одну гражданку России. Отдельно силовики проверяют «российский след».
Кроме того у 50 подозреваемых в 137 домах и офисах проводят обыски.
В планы путчистов входили террористические атаки на Бундестаг, взятие заложников из числа депутатов и организация восстания.
Поводом для выступлений заговорщики назначили отключения света в Германии. СМИ пишут, что это крупнейшее такое дело за последние годы.