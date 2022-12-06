Германия запретила поставку ЗРК Patriot в Украину

Опубликовано: 06.12.2022 23:30 , Обновлено: 06.12.2022

Глава министерства обороны Польши сообщил, что немецкие ЗРК Patriot будут поставлены в Польшу, вместо того, чтобы быть размещенными в Украине.

“После разговора с министерством обороны Германии я был разочарован решением отказаться от поддержки Украины. Поэтому мы начинаем рабочие мероприятия по размещению пусковой установки Patriot в Польше”, — заявил глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Комплексы должны будут, по словам польского министра, «подключены к системе наведения» Польши. Пока неизвестно, когда вооружение может появиться в Польше. Ранее была информация, что немцы могли отправить его очень быстро, даже в течение нескольких недель.

Напомним, что в ноябре министр обороны Германии Кристин Ламбрехт предложила поддержку Польше, в том числе ЗРК Patriot и истребители Eurofighter, которые будут охранять воздушное пространство Польши.

Через несколько дней министр обороны Польши Блащак сообщил, что просил немецкую сторону передать предложенные Польше батареи Patriot Украине. По его словам, это «защитит Украину от дальнейших жертв и отключения электроэнергии, а также повысит безопасность нашей восточной границы». Спустя сутки министр обороны ФРГ заявил, что предложенные Польше «Пэтриоты» являются частью интегрированной ПВО НАТО, а значит, подлежат дислокации на территории НАТО. Она добавила, что любое использование за пределами территории НАТО потребует предварительного обсуждения с НАТО и союзниками.