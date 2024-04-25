Европарламент одобрил запрет на пластиковые бутылки для шампуней и одноразовую посуду в кафе

Опубликовано: 25.04.2024 08:16 , Обновлено: 25.04.2024

В среду, 24 апреля, Европарламент принял закон, направленный на сокращение количества пластика. В список попали одноразовые стаканчики, пакеты для кетчупа, пластиковая упаковка для фруктов и овощей, маленькие бутылочки для шампуня и другие косметические средства. В ЕС надеются, что принятое решение позволит сократить постоянно растущее количество мусора.

Члены Еврокомиссии предложили сделать это ещё в 2022. Однако только в марте 2024 года Европейский парламент и Совет подписали предварительное соглашение. В среду депутаты Европарламента поддержали их подавляющим большинством (476 голосов “за” и 129 — “против”).

Планируется, что уже к 2030 году на территории ЕС количество пластика сократится на 5%. Вместе с этим политики предполагают, что со временем процент будет только расти. Так, по их словам, к 2035 году неэкологичной упаковки станет меньше на 10%, а в 2040 году показатель и вовсе будет на отметке в 15%.

Политики добавили: речь идёт, прежде всего, об ограничении пластиковой упаковки в общепите. Кроме того, закон коснулся оптовых продаж и торговли в Интернете. Связано это с тем, что продавцы отправляют своим клиентам заказы в отдельных пластиковых упаковках. Например, одну футболку могут запаковать сразу в несколько полиэтиленовых пакетов.

Согласно закону, производители и импортёры должны будут отказаться от лишней упаковки и уменьшить её вес до минимума. То есть, упаковывать вещи так, чтобы внутри не оставалось “слишком много ненужного пространства”.

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Помимо этого, с 1 января 2030 года некоторые виды упаковки запретят вообще, сообщило польское издание Money.pl. Это уже затронуло пластиковые соломинки, столовые приборы и тарелки. Теперь же речь идёт о:

плёнке для упаковки свежих фруктов и овощей;

одноразовой посуде и чашках в общепите;

пластиковых пакетах для специй, соусов, сливок для кофе или сахара.

Запрет также распространяется на миниатюрную косметическую упаковку, такую как шампуни или гели для душа, которые популярны в отелях. Кроме того, в магазинах теперь нельзя использовать пластиковые пакеты толщиной менее 15 микрометров. В Евросоюзе они уже почти исчезли из магазинов и были заменены на бумажные.

Также в правительстве уточнили: к 2029 году до 90% одноразовых пластиковых и металлических контейнеров нужно будет собирать отдельно. В некоторых государствах-членах уже введена системы залога. Например, в Германии при покупке напитка в стеклянной или пластиковой бутылке немцы платят так называемый pfand, то есть депозит, который возвращается им после сдачи тары в магазин. По оценкам экспертов, стеклянную бутылку можно без проблем использовать до 50 раз, а пластиковую – 25 раз.

[info_b]Среднестатистический европеец производит в среднем почти 190 килограммов пластиковых отходов в год. По оценкам специалистов, к 2030 году эта цифра вырастет до 209 килограммов на человека. Согласно данным Еврокомиссии, в 2009 году страны ЕС произвели 66 миллионов тонн отходов упаковки, в 2021 году — уже 84 миллиона.[/info_b]

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