В Германии легализовали выращивание, хранение и курение каннабиса. Но есть нюансы

Опубликовано: 01.04.2024 13:45 , Обновлено: 05.07.2024

В Германии 1 апреля начал действовать закон, легализующий каннабис. Это произошло на фоне возражений со стороны оппозиционных политиков и медиков. Об этом сообщила французская газета Le Monde.

Согласно новому закону, жители Германии старше 18 лет смогут носить с собой на улице до 25 г каннабиса. Дома можно выращивать не больше трех кустов конопли и хранить “для собственных нужд” до 50 г этого наркотика.

Также растение исключили из списка запрещенных веществ.

Законодательная реформа позволит курить каннабис в публичных местах, однако запрещено делать это рядом с детьми и подростками, а также около школ, детских садов, игровых и спортивных площадок и на пешеходных зонах днем.

В июле, рассказал ТАСС, начнется второй этап легализации каннабиса в Германии, который позволит “при соблюдении строгих условий” выращивать это растение и раздавать наркотик членам “клубов любителей каннабиса”.

Как отметила Le Monde, в результате реформы в Германии начал действовать “один из самых либеральных законов о каннабисе в Европе наряду с Мальтой и Люксембургом, которые легализовали употребление каннабиса в рекреационных целях в 2021 и 2023 годах соответственно”.

Легализация каннабиса - решение правильное или нет?

По мнению правительства Германии, легализация этого растения поможет сдержать растущий черный рынок наркотика.

Представители системы здравоохранения страны выразили обеспокоенность, ведь употребление каннабиса среди молодежи может повлиять на развитие центральной нервной системы и привести к повышенному риску развития психоза и шизофрении.

Правительство Германии в свою очередь пообещало провести широкую информационную кампанию для повышения осведомленности о рисках, которые несет курение конопли.

Еще одна потенциальная проблема заключается в том, что закон задним числом объявит амнистию за преступления, связанные с каннабисом, что создаст административные сложности для правовой системы. По данным Немецкой ассоциации судей, помилование может затронуть свыше 200 тыс. дел, которые необходимо будет проверить и рассмотреть.

Ранее Telegraf.news сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса в стране. Медпрепараты на основе вещества можно будет получить только по электронному рецепту, а за распространение марихуаны для рекреационного потребления по-прежнему будут наказывать.

Зеленский легализовал каннабис