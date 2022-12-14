В Германии экстремисты планировали убить Шольца во время госпереворота

Опубликовано: 14.12.2022 15:28 , Обновлено: 15.11.2024

Планировавшие переворот в Германии правые экстремисты хотели убить канцлера страны Олафа Шольца. Об этом сообщило издание New York Times 14 декабря.

По данным издания, силовики во время обысков обнаружили документы, в которых и были прописаны их планы — в том числе штурм немецкого парламента, арест его членов, а также убийство Шольца.

Кроме того, они хотели создать вооруженные подразделения для «арестов и казней».

Кстати, следственные органы Германии не исключают, что подозреваемые в попытке госпереворота могли быть связаны с Россией.

Как писали немецкие СМИ, по версии следствия, заговорщики хотели взять штурмом Бундестаг, а на депутатов и членов правительства должны надеть наручники и арестовать. Акция, как надеялись экстремисты, должна была привести к восстанию по всей стране и к свержению действующей власти.