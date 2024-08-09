В Германии депутата оштрафовали на 20 тысяч евро за бизнес в Беларуси. Чем занимался?

Опубликовано: 09.08.2024 08:18 , Обновлено: 09.08.2024

Власти Германии обвинили депутата земельного парламента Саксонии из оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Йорга Дорнау в незаконной предпринимательской деятельности, которую тот организовал в Беларуси. Оказывается, политик на протяжении определённого времени скрывал тот факт, что руководил предприятием ООО «Цыбулька-Бел».

[info_b] Общество с ограниченной ответственностью “Цыбулька-Бел” зарегистрировано в агрогородке Гуды Лидского района, и занимается выращиванием «овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур». [/info_b]

В итоге за нелегальный бизнес Дорнау выписали штраф в размере более 20 тысяч евро, что в 3 раза превышает его ежемесячную зарплату. К слову, некоторые политики в парламенте Саксонии уже обвинили бывшего руководителя “Цыбульки” в попытке воспользоваться положением для личного обогащения, передало немецкое издание Die Welt.

В целом, вести подобного рода бизнес депутатам в Германии не запрещено. Однако обязательным условием является открытость, чего немецкий предприниматель и не сделал. Он должен был подавать декларации в администрацию земельного парламента и, соответственно, уплачивать налоги.

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