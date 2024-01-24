В Германии в кабине фуры нашли умершего белоруса. Что известно?

Опубликовано: 24.01.2024 10:14 , Обновлено: 24.01.2024

На территории немецкой общины Зиттензен, земля Нижняя Саксония, 22 января в кабине грузовика на парковке нашли умершего мужчину, гражданина Беларуси. Об этом сообщила местная полиция.

По информации полиции, фура стояла на парковке для большегрузов на улице Хансештрассе. Утром в понедельник, 22 января, стражам порядка поступил сигнал, что мужчина, который, как казалось, спал в запертом тягаче, не реагирует на стук и крики.

Прибывшие на место патрульные удостоверились в правдивости информации, разбили боковое стекло кабины и открыли ее. Попытки реанимировать водителя ни к чему не привели. Медики констатировали смерть. Кроме гражданства, по документам полицейские выяснили, что мужчине 46 лет.

По факту смерти начали расследование, сообщили в полиции. И уточнили, что пока «никаких признаков вины других лиц не обнаружено».

Ранее Телеграф писал, что польская полиция 6 января задержала 23-летнего гражданина Беларуси, который во время вечеринки выстрелил из пневматического пистолета в своего 28-летнего знакомого из Украины. Примечательно, что после ЧП застолье продолжилось. Полиция задержала стрелявшего.

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