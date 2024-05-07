В Германии 98-летняя гимнастка сорвала шквал аплодисментов за трюки на брусьях

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Опубликовано: 07.05.2024 13:25 , Обновлено: 07.05.2024

В Сети появилось видео с 98-летней жительницей Германии, которая решила доказать: возраст спорту не помеха. Начав заниматься гимнастикой в 10 лет, Йоханна Кваас и сейчас способна дать фору многим спортсменкам. К слову, женщина является рекордсменом книги Гиннеса как "старейший гимнаст в мире".

“Если вы в хорошей форме, легче справиться с жизнью. Моё лицо старое, но моё сердце молодо. Я перестану заниматься гимнастикой, когда умру”, — отметила Йоханна Кваас.

“Между тем, мне 30, и мне больно вставать”, — прокомментировал видео немки кто-то из пользователей социальных сетей. Другой добавил:

“У неё больше энергии, чем у некоторых людей в свои 20”.

Ранее Telegraf.news писал, что жительница Гродно опубликовала в своём профиле видео, как идёт по главной улице города — Советской. Казалось бы, что тут такого? Однако в комментариях пользователи наперебой начали хвалить то, как выглядит женщина, ведь ей 77 лет.

«Всем бы так выглядеть» — Пользователи TikTok восхитились 77-летней жительницей Гродно